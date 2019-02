Accenture mietet 14.500 m² auf der neuen balan

Projektentwicklung Neue Balan

© Allgemeine Südboden Grundbesitz AG

Ein weiterer Großmieter hat sich für die „neue balan - Campus der Ideen“ als repräsentativen Standort entschieden. Das Beratungsunternehmen Accenture hat vor wenigen Tagen einen Mietvertrag über insgesamt 14.500 m² Gesamtfläche unterzeichnet. Das Unternehmen plant, seine diversen Standorte im Münchner Raum auf der „neuen balan“ zusammenzuführen. Der Bezug der Flächen erfolgt in drei Abschnitten bis Herbst 2020.

„Das wird mit eines der attraktivsten Gebäude am Campus.“, kommentiert Maximilian von der Leyen die Planungen. Das liegt vor allem an der exponierten Lage der Flächen, direkt im Zentrum des Areals und in direkter Nachbarschaft zur „Grünen Mitte“ bzw. dem dortigen 50-Meter-Pool. Aber auch am aufwändigen Innenausbau der Gebäude. Um die erforderlichen Flächen sowohl in der Menge, als auch in der geforderten Qualität zu schaffen, wird das bestehende Haus 17 komplett entkernt, um ein Geschoss aufgestockt und aufwändig revitalisiert. Zudem wird die bestehende Stahlhalle zwischen Haus 17 und dem Nachbargebäude Haus 19 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Dieser schafft die Verbindung zu den restlichen Büroflächen, die accenture im 4. Obergeschoss von Haus 19 bezieht.



Das realisierte Büroflächenkonzept im Projekt an der Balanstraße 73 entspricht modernsten Bürowelten: Open-Office-Landschaften wechseln sich ab mit Kreativ-Räumen, Collaboration Areas und Connect Spaces sowie weiteren Funktionsflächen. Dem „CampusMax“ beispielweise, einem ca. 400 m² großen Veranstaltungsforum für bis zu 300 Personen. Weitere Highlights sind die Rooftop-Dachterrasse mit Blick auf den Pool. Sowie im gleichen Gebäude eine hausinterne Cateringküche mit daran anschließendem exklusivem Konferenzbereich. Sämtliche Außenparkplätze verfügen über E-Tankstellen und auch für E-Bikes werden zehn Elektro-Ladestationen angeboten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant.