Accentro zahlt 0,15 Euro Dividende

Auf der Hauptversammlung der Accentro Real Estate AG haben die Aktionäre mit großen Mehrheiten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Unter anderem beschlossen die Aktionäre mit 99,99 Prozent des anwesenden Kapitals die Zahlung einer Dividende von 0,15 Euro pro Aktie.

.

Darüber hinaus wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 14. Mai 2020 einmalig oder mehrmals bis zu 1.800.000 Optionen an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und des oberen Managements auszugeben. Diese berechtigen den Erwerber nach Maßgabe der Optionsbedingungen, neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Accentro Real Estate AG zu erwerben (Aktienoptionsprogramm 2017).



Rückblickend war das Geschäftsjahr 2016 das umsatzstärkste Jahr für die Accentro Real Estate AG. So konnte der Umsatz um 272 Prozent und das Verkaufsergebnis um 555,1 Prozent im Privatisierungssegment gesteigert werden.



Nach einem erfolgreichen ersten Quartal blickt die Accentro Real Estate AG weiterhin mit Zuversicht ins laufende Jahr. „Wir möchten sowohl in unserem Kerngeschäft, der Privatisierung von Wohnungen, als auch im Bereich der Kooperationen mit Bauträgern weiter wachsen“, erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG.