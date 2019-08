Accentro stellt Weichen für erfolgreiches Geschäftsjahr

Die Accentro Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2019 die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 gestellt. Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2019 bei 34,5 Mio. Euro und die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 um 24,9 Mio. Euro auf 499,1 Mio. Euro. Das Privatisierungsportfolio stieg um 12,6 % auf 388,6 Mio. Euro an. Das Konzernergebnis lag bei rd. 3 Mio. Euro.

Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019 wurden 350 Wohnungen in 13 Objekten mit einem Volumen von 72 Mio. Euro eingekauft sowie weitere Dienstleistungsmandate akquiriert. Das Unternehmen bekräftigt aufgrund der bereits umgesetzten und noch geplanten Veräußerungen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.



Keine negativen Auswirkungen der aktuellen Berliner Politik

„Die politischen Diskussionen um Enteignungen und einen Mietendeckel in Berlin, unserem nach wie vor wichtigsten Markt, sind natürlich nicht dazu angetan, das Vertrauen von Investoren in die künftige Entwicklung des Standorts zu stärken“, so Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro. „Im Moment ist eine Eintrübung des Interesses am Erwerb von Eigentumswohnungen bei uns aber nicht spürbar - eher ist das Gegenteil der Fall: Derzeit wird die Angebotslücke jeden Tag größer und die Preise steigen weiter."