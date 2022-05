Accentro verstärkt Business-Development

Accentro hat mit Dajana Jasek und Coco Barcomi zwei Senior-Business-Development-Managerinnen gewonnen. Ziel der beiden Expertinnen ist es, die Vertriebspartnerschaft mit ImmobilienScout24 zu stärken und weiter auszubauen.

.

Im Zuge der Kooperation mit dem Immobilienportal bietet Accentro Bauträgern eine Vertriebsgarantie. Sollte der exklusive Vertrieb nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen sein, so nimmt Accentro die verbliebenen Einheiten zum vorher vereinbarten Preis in den Bestand. Makler, die Projekte an Accentro vermitteln, erhalten Tippgeberprovisionen und Vertriebsaufträge. ImmobilienScout24 stellt in dieser Partnerschaft die ganze Bandbreite des eigenen Online-Marketings zur Verfügung.



„Unsere Kooperation mit ImmobilienScout24 ist einmalig in Deutschland und in Europa. Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam wachsen und noch mehr Menschen zu Wohneigentum verhelfen können“, erklärt Fabian Henning, Head of Sales bei Accentro. „Für diese neuen Wachstumsschritte haben wir absolute Immobilien- und Business-Development-Expertinnen an Bord geholt, die dabei helfen sollen, unsere Partnerschaft mit ImmobilienScout24 weiterzuentwickeln.“



Dajana Jasek bringt 25 Jahre Immobilienerfahrung sowie Gründerwissen aus 15 Jahren Tätigkeit im Bereich Business-Development mit und war zuletzt bei der Innovation Center für IT-Strategie und Projekte AG als Assistent der Geschäftsleitung im Bereich Business-Development tätig. Auch Coco Barcomi verfügt über jahrelange Immobilienerfahrung. Nach Stationen bei unter anderem JLL verantwortete sie zuletzt als Account-Managerin bei eBay Kleinanzeigen das Segment Real Estate.