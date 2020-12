Accentro verkauft in Bayreuth und kauft in der Rhein-Ruhr-Region

Die Accentro Real Estate AG hat ein Immobilienportfolio in Bayreuth und Umgebung veräußert und ein weiteres Portfolio in der Region Rhein-Ruhr angekauft.

.

Das Wohnungsprivatisierungsunternehmen hat ein Immobilienportfolio in Bayreuth und Umgebung an einen institutionellen Investor verkauft. Das Portfolio umfasst 189 Einheiten mit einer Mietfläche von insgesamt rund 11.000 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Der Wohninvestor hat die Objekte in den letzten Jahren umfangreich saniert und modernisiert. Unter anderem wurden Fassaden, Dächer und Heizungsanlagen erneuert. Des Weiteren sind teilweise Balkonanlagen errichtet und Gemeinschaftsflächen wie Treppenhäuser und Außenanlagen neugestaltet worden. Auch leerstehende Wohnungen wurden saniert.



„Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht das breite Leistungsspektrum von Accentro. Durch den Erwerb der Immobilien in gefragter Lage und einer anschließenden wertsteigernden Modernisierung und Sanierung, konnten wir attraktiven Wohnraum für die Mieter schaffen. Zugleich bieten wir mit solchen Projekten gute Investitionsmöglichkeiten für institutionelle Käufer, für die Wohnimmobilien in Deutschland eine stabile und nachhaltige Anlageform sind“, kommentiert Lars Schriewer, CEO der Accentro Real Estate AG.



Ankauf eines Rhein-Ruhr-Portfolios mit 166 Einheiten

In der bedeutenden deutschen Metropolregion Rhein-Ruhr baut der Wohninvestor seinen Immobilienbestand hingegen deutlich aus. Das erworbene Portfolio umfasst 166 Einheiten in den Städten Duisburg, Krefeld und Hagen und verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 13.000 m². Mit dieser Akquisition verdoppelt das Unternehmen annähernd seinen Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen auf 355 Einheiten.



„Wir entwickeln Accentro zu einem deutschen Wohninvestor, der neben dem klassischen Privatisierungsgeschäft einen eigenen Bestand aufbaut und opportune Chancen wahrnimmt. Nachdem wir bereits im Sommer dieses Jahres ein Immobilienportfolio in Duisburg und Essen erwerben konnten, stärken wir mit dieser Akquisition unsere Präsenz in der bedeutenden Rhein-Ruhr-Region erneut deutlich“, kommentiert Lars Schriewer. Mit mehr als zehn Millionen Einwohnern handelt es sich um die bevölkerungsreichste Metropolregion Deutschlands.



Der erworbene Bestand ist beinahe voll vermietet und befindet sich in zentraler Innenstadtlage. Das Portfolio bietet darüber hinaus ein gutes Entwicklungspotenzial, das Accentro heben und somit die Wohnqualität für die bestehenden und neuen Mieter weiter verbessern wird.



„Trotz schwieriger Umstände durch die Corona-Pandemie haben wir in diesem Jahr 3.482 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 230.000 Quadratmetern erworben. Damit konnten wir die Präsenz unseres Unternehmens in wichtigen Regionen wie Bayern, NRW, mehreren ostdeutschen Metropolregionen und auch Berlin noch weiter ausbauen und den Immobilienbestand auf 5.200 Einheiten mehr als verdoppeln. Sie sind das Fundament für die Fortsetzung unseres erfolgreichen Wachstumskurses", so Lars Schriewer abschließend.