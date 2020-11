Accentro verdoppelt seinen Bestand

Die Accentro Real Estate AG hat ihren Bestand mit der jüngsten Transaktion auf einen Schlag mehr als verdoppelt. Der Wohnungsprivatisierer hat ein Portfolio mit 2.789 Wohn- und 11 Gewerbeeinheiten erworben und verfügt damit über insgesamt rund 5.200 Einheiten. „Mit dieser Akquisition beschleunigen wir deutlich unser Wachstum, erklärt CEO Lars Schriewer.

Die Attraktivität der Wohnungen soll durch Modernisierungsmaßnahmen für Mieter weiter gesteigert werden. „Wertsteigernde Maßnahmen in Kombination mit unserem erfolgreichen Vertrieb an private und institutionelle Investoren stärkt die Ertragskraft unseres Geschäftsmodells nachhaltig“, so Schriewer.



Weiteres Wachstum geplant

„Wir werden unser Immobilienportfolio weiter ausbauen“, erklärt Schriewer. „Dabei verfügen wir über die erforderliche finanzielle Flexibilität. Zugleich können wir auf das langfristige, strukturelle Wachstum des deutschen Wohnimmobilienmarkts als sicheres Fundament für unseren Erfolg bauen“, so Schriewer.



„Mit dem erworbenen Portfolio stärken wir unsere Position an attraktiven Standorten“, sagt Schriewer. Die Wohnungen verteilen sich unter anderem auf die Städte Berlin, Leipzig, Halle sowie Gera und verfügen durchweg über eine gute innerstädtische Infrastruktur sowie eine günstige Anbindung an den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Das Portfolio hat eine vermietbare Fläche von rund 180.000 m².



Verkaufsvolumen auf Vorjahresniveau

Auch beim Verkaufsvolumen läuft es gut für das Unternehmen. Gestern hat der Wohnungsprivatisierer seine Bilanz für die ersten neun Monate des Jahres 2020 vorgelegt. Der Konzernumsatz betrug demnach in den ersten neun Monaten 65,3 Mio. Euro (Vj.: 73,4 Mio. Euro). Noch nicht berücksichtigt sind hierbei bereits beurkundete Kaufverträge mit einem Volumen von insgesamt 29,5 Mio. Euro, bei denen zum Bilanzstichtag noch kein Nutzen-Lasten-Übergang erfolgt war. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Berichtszeitraum auf 5,6 Mio. Euro (Vj.: 26,0 Mio. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisentwicklung in diesem Jahr von Einmaleffekten in Höhe von 6,5 Mio. Euro beeinflusst war. Zudem war die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den beiden letzten Quartalen von den Auswirkungen der massiven Corona-bedingten Einschränkungen betroffen.



Der Bestand an Vorratsimmobilien zum Bilanzstichtag 30.09.2020 betrug 460,2 Mio. Euro (30.09.2019: 362,6 Mio. Euro.. Die stillen Reserven beliefen sich per 30.09.2020 auf 124 Mio. Euro.



„Unser Verkaufsvolumen hat sich positiv entwickelt und konnte in den ersten neun Monaten trotz Corona-Pandemie mit 74,7 Mio. Euro (Vj.: 77,2 Mio. EUR) beinahe den Vorjahreswert erreichen. Nachdem die Verkaufszahlen während des Corona-bedingten Lockdowns zwischen Mitte März und Ende Mai erwartungsgemäß rückläufig waren, zog das Verkaufsvolumen im Juni wieder an und lag im dritten Quartal bereits auf dem hohen Vorjahresniveau“, erläutert Lars Schriewer.



Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten und der erwarteten Geschäftsentwicklung im vierten Quartal, bestätigt das Unternehmen erneut seine Prognose für dieses Jahr und rechnet mit einem Umsatz leicht über dem Vorjahreswert sowie einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Dabei ist allerdings aktuell schwer einzuschätzen, ob und wie sehr die Auswirkungen der wieder verschärften Corona-bedingten Einschränkungen und des erneuten Lockdowns die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal beeinflussen werden.