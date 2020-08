Die Accentro Real Estate AG hat durch eine Portfoliotransaktion ihren Immobilienbestand in der Metropolregion Rhein-Ruhr weiter ausgebaut. Das erworbene Portfolio umfasst 101 Einheiten in den Städten Essen und Duisburg und verfügt über eine vermietbare Fläche von insgesamt 7.320 m². Mit dieser Akquisition verdoppelt das Unternehmen seinen Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen auf…

[…]