Accentro treibt Privatisierung forsch voran

Die selbst gesetzte Prämisse, künftig als pure Wohnungsprivatisierungsgesellschaft agieren zu wollen, hat die Accentro Real Estate AG mit einem Doppel-Deal noch zum Jahresende weitgehend verifiziert. Die Berliner übernehmen von der Münchener Baugesellschaft mbH - gleichfalls unter den Fittichen der Adler Real Estate - den Löwenanteil an einer Projektentwicklung in der Berliner Gehrenseestraße. Exakt 94,1 Prozent oder 675 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von rund 40.000 m². Zeitgleich trennt sie sich von einem wertadäquaten Anteil an der Magnus-Relda Holding IV GmbH, in der mit 3.073 Wohneinheiten der überwiegende Anteil des aktuellen Bestandsportfolios von Accentro gebündelt ist/war.

Accentro-Vorstand Jacopo Mingazzini klassifizierte die Rochade denn auch als gleich doppelten Unternehmensgewinn: Der Verkauf der wesentlichen Bestandsportfolio-Anteile (exakt 53,08 Prozent) eröffne die angestrebten Perspektiven für eine Konzentration auf den gesetzten Geschäftszweck, als reinrassiges Wohnungsprivatisierungsunternehmen am Markt Flagge zu zeigen. „Jetzt sind wir endlich ein reines Wohnungsprivatisierungsunternehmen. Und noch dazu das einzige in Deutschland, das an der Börse notiert ist. Diese Transaktion rundet für uns also ein sehr erfolgreiches Jahr ab“, so Mingazzini. Das Projekt in Berlin markiere in diesem Sinne einen vielversprechenden Auftakt gleich zu Jahresbeginn.



Die 675 Wohnungen im Stadtteil Hohenschönhausen sollen durch eine umfassende Modernisierung zumeist leerstehender Plattenbauten aus den 1980er Jahren generiert werden. Die Hauptstadt fungiert bis dato bereits als überaus relevantes Terrain für Accentro. Planmäßig wird mit den Arbeiten unmittelbar begonnen. Avisiert sind insgesamt neun Bauabschnitte, bevor im Jahre 2020 Vollzug gemeldet werden kann. Accentro will die Einheiten anschließend häppchenweise verkaufen.