Accentro startet Vermarktung im Hansaviertel

Die Accentro Real Estate AG vermarktet ein exklusives Wohnensemble in Berlin-Tiergarten im Auftrag des Eigentümers Step2Capital Group.

Das 1984 erbaute Mehrfamilienhaus mit insgesamt 48 Wohnungen liegt in der Flotowstraße/Ecke Bachstraße im Hansaviertel. Die jeweils etwa 64 bis 95 m² großen Wohneinheiten verfügen über zwei bis vier Zimmer, Wannenbäder und separate Küchen sowie zum Teil über zusätzliche Gäste-WCs und Abstellkammern. Der Großteil der Wohnungen verfügt über Wintergärten mit bodentiefen Glasflächen, andere Wohnungen über Balkone. „Die modernen Eigentumswohnungen stehen in Bezug zur Internationalen Bauausstellung in Berlin von 1979 bis 1987. Das Wohngebäude steht in hervorragender Lage in der zentralen Innenstadt im Hansaviertel, in direkter Nähe zum Landschaftspark Tiergarten“, sagt Fabian Probst, Geschäftsführer der Step2Capital Group.



„Mit dem Bestandsobjekt in der Flotowstraße vermarkten wir eine weitere Immobilie im Auftrag Dritter. Dieser Dienstleistungsauftrag setzt einen positiven Track Record fort. Wir konnten bereits unterschiedlichste Objekte von Bestand bis Neubau, in diversen Stadtteilen Berlins von Mitte über Neukölln bis Spandau erfolgreich vermarkten“, erläutert Accentro-Vorstand Jacopo Mingazzini.