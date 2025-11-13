Accentro setzt Restrukturierungsplan erfolgreich um

Die Accentro Real Estate AG hat sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung des mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 23. September 2025 bestätigten Restrukturierungsplans nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) heute erfolgreich umgesetzt. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

Insbesondere wurden die Bedingungen der Anleihe 2020/2026 und der Anleihe 2021/2029, wie in der Mitteilung der Gesellschaft vom 25. Juli 2025 angekündigt, geändert und neugefasst. Nach dem avisierten Wechsel der Aufsichtsratsmitglieder besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft seit heute aus den Herren Paul Sisak, Dr. Nedim Cen und einem gerichtlich noch zu bestellenden weiteren Aufsichtsratsmitglied, voraussichtlich Herrn Richard Lewis.