Accentro schlägt sich wacker im 1. Halbjahr 2020

Die Accentro Real Estate AG hat heute ihre Halbjahresbilanz für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Im Kernsegment Wohnungsprivatisierung konnte das Unternehmen trotz Corona-Pandemie mit 45,6 Mio. Euro ein Verkaufsvolumen auf Vorjahresniveau (Vj. 46,4 Mio.) erzielen. Dabei wurde das im Lockdown erwartungsgemäß rückläufige Volumen an verkauften Wohnungen unter anderem durch den Verkauf von höherpreisigen Objekten in gehobenen Lagen kompensiert.

Der Umsatz des Wohnungsprivatisierungsunternehmen lag mit 37,4 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert (Vj. 34,5 Mio.). Nicht berücksichtigt sind dabei Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 27,1 Mio. Euro, bei denen auch durch coronabedingte Engpässe bei den Grundbuchämtern noch kein Nutzen-Lasten-Übergang erfolgte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 1,2 Mio. Euro (Vj. 6,6 Mio.) niedriger aus. Die Ergebnisentwicklung ist auch von Einmaleffekten in Höhe von 5,4 Mio. Euro beeinflusst.



„Das konstant hohe Interesse an unseren Wohnungen sowie die zuletzt wieder gestiegene Zahl an Kaufabschlüssen sind positive Signale und stimmen uns optimistisch, dass wir unsere Ziele für dieses Jahr erreichen können. Inklusive der noch in der zweiten Jahreshälfte in den Verkauf gehenden Objekte, beläuft sich das Vertriebsvolumen unseres Unternehmens auf mehr als eine halbe Mrd. Euro (526 Mio.). Unsere Pipeline ist also gut gefüllt und wir werden im zweiten Halbjahr deutlich Schwung aufnehmen“, zeigt sich Lars Schriewer, Vorstand der Accentro Real Estate AG, zuversichtlich für die kommenden Monate.



Auch unter der Annahme, dass sich die Corona-Krise im weiteren Jahresverlauf zunehmend entspannt, bestätigt das Unternehmen seine Jahresprognose von einem leichten Umsatzanstieg und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Hierbei geht es von einer weiter steigenden Zahl an Einzelprivatisierungen sowie einigen Blockverkäufen an institutionelle Investoren aus.



Durch weitere Zukäufe erhöhte sich der Bestand an Vorratsimmobilien im ersten Halbjahr auf 470,4 Mio. Euro (31.21.2019: 416,6 Mio.). Zum Stichtag 30.06.2020 betrugen die stillen Reserven 150 Mio. Euro.



Für die weitere Expansion seines Immobilienportfolios sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. „Wir prüfen regelmäßig die Akquisition von Wohnungen mit Wertsteigerungspotenzial für unsere Kunden an attraktiven Standorten. Unser breites Netzwerk sowie unsere gute Liquidität bilden dafür die erforderliche Grundlage,“ so Lars Schriewer abschließend.