Accentro Real Estate erwirbt Immobilienportfolios mit 295 Wohneinheiten in Berlin

Die Accentro Real Estate AG hat ihren Privatisierungsbestand um Mehrheitsbeteiligungen an zwei Immobilienportfolios erweitert. Bei den erworbenen 295 Einheiten handelt es sich überwiegend um attraktive Altbauwohnungen in zentralen Lagen Berlins. Der Kaufpreis inkl. übernommener Darlehen für die Mehrheitsanteile beträgt insgesamt rund 40 Millionen Euro.

„Mit diesen Mehrheitsbeteiligungen bauen wir unseren Privatisierungsbestand um attraktive Objekte in begehrten Lagen der Hauptstadt weiter aus. Zudem verfügen die erworbenen Immobilien über erhebliches Neubau- und Nachverdichtungspotenzial,“ so Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG.



Die 295 Wohnungen mit 18.607 m² Wohnfläche verteilen sich auf insgesamt 13 Mehrfamlilienhäuser und befinden sich vorwiegend in begehrten Kiezlagen. Mit Abschluss der Transaktionen hat Accentro im Jahr 2018 insgesamt 1.528 Einheiten erworben.