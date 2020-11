Die Accentro Real Estate AG hat ein Immobilienportfolio in Berlin an einen institutionellen Investor verkauft. „Die erfolgreiche Transaktion unterstreicht das weiterhin große Interesse institutioneller Investoren an Wohnimmobilien in Deutschland und dem Standort Berlin“, kommentiert Lars Schriewer, CEO der Accentro Real Estate AG. Das Portfolio umfasst 35 Einheiten mit einer Mietfläche…

[…]