Accentro kalkuliert mit starkem vierten Quartal

Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG, charakterisiert die neu eingeschlagene Strategie des Wohnungsprivatisierers Engagements in Städten außerhalb des Berliner Marktes zu forcieren und sich bei Neubauprojekten direkt mit den Bauträger kurzzuschließen als „erfolgreich und ausbaufähig“. Für das Gesamtjahr kalkulieren die Berliner mit einem Ebit von 34 Millionen Euro – vorbehaltlich eines starken letzten Quartals. Der Neunmonatsbericht bleibt in wesentlichen Eckdaten vorläufig noch hinter den Zahlen des Vergleichszeitraums des letzten Jahres zurück.

.

Der Konzernumsatz von 89,0 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres erreichte das 2016er-Level nicht, und auch der Gewinn lag mit 12,3 Millionen Euro unter der Marke des Vergleichszeitraums (18.8 Millionen Euro). Für das letzte Quartal erwartet Accentro allerdings gleich mehrere schwergewichtige Deals, die das Gesamtgefüge wieder nach oben pushen und die Jahresprognose eines Umsatzes über dem Vorjahr (125,1 Millionen Euro) begründen sollen.



In den ersten neun Monaten haben die Berliner Verkaufsumsätze in Höhe von 82 Millionen Euro erzielt – und dabei gleichzeitig das Vorratsvermögen so aufgestockt, dass es 53 Millionen Euro über dem Jahres-Ultimo-Wert liegt. Die Zahlen beinhalten zudem noch nicht die 43,78 Millionen Euro aus der Veräußerung von acht Berliner Wohnobjekten. Ende November erwartet Accentro den finalen Vollzug des Verkaufs der mehrheitlichen Anteile der Adler Real Estate AG an die Vestigo Capital Advisors.