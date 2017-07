Accentro expandiert nach Köln und baut Berliner Bestand aus

Die Accentro Real Estate AG übernimmt eine Wohnanlage mit 49 Wohneinheiten in Köln-Niehl. „Neben Leipzig eröffnen wir mit Köln einen weiteren sehr wachstumsstarken Standort in diesem Jahr", erläutert Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG.

„Die Stadt verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Wirtschaft und eine positive demografische Entwicklung und gehört damit zu den interessantesten Großstädten Deutschlands„, erklärt Mingazzini. Kölns Fundamentaldaten entwickeln sich hervorragend. Die Wohneigentumsquote ist wie im gesamten Bundesgebiet nach wie vor sehr niedrig. „Dies sind beste Aussichten für ein langfristiges Wachstum“, sagt Mingazzini.



Die aktuellen Ankäufe konzentrieren sich vorwiegend auf zentrale Lagen in Berlin. Im zweiten Quartal wurden u.a. in den Stadtteilen Prenzlauer Berg, Mitte, Schöneberg und Lichtenberg insgesamt zehn Objekte mit 197 Einheiten für durchschnittlich 2.055 Euro/m² akquiriert. „In der aktuellen Marktlage freut es uns besonders, dass der Erwerb dieser Häuser zu besonders günstigen Konditionen erfolgen konnte", erläutert Mingazzini.



Die Pipeline an zu privatisierenden Wohnungen ist sehr gut gefüllt. Accentro hatte zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 2.422 Wohnungen im Umlaufvermögen. Im laufenden Geschäftsjahr werden weitere 1.085 Einheiten in Berlin, Leipzig und Köln übergehen. Weitere Ankäufe stehen kurz vor Beurkundung.