Accentro sichert sich Asset für neue Firmenzentrale

Die Accentro Real Estate AG hat ein Bürogebäude in der Kantstraße 44-45 in Berlin-Charlottenburg erworben. Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 3.300 m² wird das Unternehmen als neue Firmenzentrale nutzen. Zudem können auf dem erworbenen Grundstück Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von rund 2.900 m² gebaut werden.

"Mit dem Erwerb schließen wir eine fast zweijährige Suche ab. Die Leerstandsquote ist im gewerblichen Bereich in Berlin in den letzten Jahren konstant gesunken und liegt mittlerweile innerhalb des S-Bahn-Rings bei unter zwei Prozent. Die Gewerbemieten steigen rasant, einzelne Vermietungen in Spitzenobjekten liegen heute schon bei über 40 Euro/m² im Monat. Diesen Mieterhöhungen entziehen wir uns durch den Kauf eines eigenen Büros. Zudem profitieren wir von der erwartbaren positiven Wertentwicklung. Hinzu kommt, dass auf dem Grundstück Wohnungen entstehen können – was unserem Kerngeschäft zugute kommen wird“, so Accentro-Vorstand Jacopo Mingazzini.