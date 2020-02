Accentro kauft 228 Wohnungen in und um Berlin für 40,25 Mio. Euro

Die Accentro Real Estate AG hat insgesamt 115 Einheiten in zentralen Lagen Berlins für einen Kaufpreis von 23,9 Mio. Euro erworben. Zuvor wurden in weiteren Transaktionen in der Hauptstadtregion 113 Einheiten für insgesamt 16,35 Mio. Euro beurkundet. Zudem werden im ersten Halbjahr 2020 zusätzliche vier Objekte mit insgesamt 57 Wohnungen in Köln, Bonn und Krefeld für insgesamt rd. 7 Mio. Euro in das Gesamtportfolio integriert.

.

„Der Berliner Wohnimmobilienmarkt bleibt trotz des ‚Mietendeckels‘ der größte und liquideste deutsche Markt. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten entwickeln sich in der Hauptstadt hervorragend und deutlich besser als im bundesdeutschen Schnitt. Berliner Eigentumswohnungen bleiben weiterhin begehrt. Deshalb werden wir auch künftig hier investieren, selbst wenn wir unsere Aktivitäten in anderen Regionen stärker ausbauen werden“, sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG.