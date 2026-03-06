Academy of Fine Art Germany mietet 1.450 m² in Bad Homburg

Die Academy of Fine Art Germany hat rund 1.450 m² Bürofläche in der Justus-von-Liebig-Straße in Bad Homburg angemietet, um ihren bisherigen Standort innerhalb der Stadt zu erweitern.

Die Academy of Fine Art Germany hat rund 1.450 m² Bürofläche in der Justus-von-Liebig-Straße 1 in Bad Homburg angemietet und erweitert ihren bisherigen Standort innerhalb der Stadt in deutlich größere Räumlichkeiten. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Blackolive war beratend für das Unternehmen tätig.



„Bad Homburg ist seit vielen Jahren unsere künstlerische Heimat. Mit dem Umzug in die neue Liegenschaft in der Justus-von-Liebig-Straße schaffen wir mehr Platz für Ateliers und Unterricht und können unser Ausbildungskonzept noch besser umsetzen“, sagt Dana Güttler, Direktorin und Geschäftsführerin der Academy of Fine Art Germany.



Die Liegenschaft in der Justus-von-Liebig-Straße 1 in Bad Homburg verfügt über insgesamt rund 8.800 m² Gesamtfläche. Das Gebäude bietet eine moderne Ausstattung auf hohem Niveau in Bezug auf Komfort und Funktionalität, sowohl für klassische Büronutzungen als auch für Konzepte mit Schulungs- und Atelierbereichen. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Bad Homburg mit guten ÖPNV-Anbindungen und ist dank der nahegelegenen Autobahn A661 gut an die umliegenden Städte angebunden.