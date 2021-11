AC Hotel Würzburg feiert Eröffnung

Das neue AC Hotel (Marriott) in Würzburg feierte am 1. November seine offizielle Eröffnung. Es ist das erste Haus der Marriott Gruppe in Würzburg, wird aber nicht da einzige bleiben, denn nebenan wächst bereits das Moxy in die Höhe.

Das Vier-Sterne-AC Hotel ist auf dem ehemaligen Telekom-Areal in der Schweinfurter Straße 12 entstanden. Die Pläne stammen aus der Feder des Architekturbüros Max Dudler. Das Design- und Lifestyle Hotel bietet zwischen der Altstadt und der Universitätsklinik insgesamt 168 Zimmer sowie einen Veranstaltungsbereich, eine Bar, ein Restaurant und ein FitnessCenter.



Angrenzend wächst aktuell noch das drei Sterne-Hotel der Marriott Marke „Moxy“ in die Höhe. Die Eröffnung des Drei-Sterne-Hauses ist erst für Ende nächsten Jahres geplant. Mit Fertigstellung wird es weitere 175 Zimmer auf den Markt bringen. Beide Marriott-Häuser gehören zum Portfolio der Hotelbetreibergesellschaft Odyssey Hotel Group, die erst kürzlich die Übernahme des Double-Brand-Hotels Moxy und Residence-Inn-by Marriott in Hamburg feierte [wir berichteten].



Neben den beiden Hotelgebäuden entstehen auf dem ehemaligen Telekom-Areal zwischen Schweinfurter, Schürer- und Raiffeisenstraße noch ein Bürogebäude für die Telekom sowie ein Parkhaus mit 550 Parkplätzen. Das gesamte Bauprojekt „Campus Mitte“ umfasst insgesamt eine BGF von 50.000 m². Projektentwickler ist die unit - Gesellschaft für Projektentwicklung mbH.