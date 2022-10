Absolute Run eröffnet neunte Filiale in Deggendorf

Bei Absolute Run läuft es rund. Das „Running“-Konzept von Sport 2000 hat Anfang Oktober seine neunte Filiale eröffnet. Sport Pauli hat die 280 m² seines Geschäftes am Pferdemarkt 2a komplett umgebaut.

Gemeinsam mit Konzeptgeber Sport 2000 bietet Inhaber Günter Pauli alles, was das Läuferherz begehrt − inklusive professioneller Beratung von Läufern für Läufer. Besonders dürfte den Kunden ein Highlight ins Auge fallen: durch den neuen Store zieht sich jetzt eine 20 Meter lange Laufbahn, um die angebotenen Schuhe entsprechend zu testen.



Damit schreitet die Expansion zügig voran, denn erst Ende September hatte der achte Absolute Run Store in Würzburg eröffnet. Auf 250 m² Fläche bietet der Store an der Sanderstraße 11 gewohnten Service unter neuem Namen an. Das neue Geschäft wurde auf bestehender Fläche neu eröffnet und firmiert jetzt unter dem Namen Absolute Run – Laufstil Würzburg.



„Die Beibehaltung unseres Namens war uns sehr wichtig, da wir unter diesem Namen in Würzburg bekannt sind. Unsere Kunden sollen wissen, dass hinter Absolute Run immer noch das Geschäft mit dem gleichen Team wie vorher steht“, so Inhaber Jan Diekow.