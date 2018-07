Abschleppdienst Mörfelden mietet neuen Standort an

Dreieichstraße 2

Der Abschleppdienst Mörfelden mietet ca. 3.100 m² Gewerbefläche in Mörfelden-Walldorf an. Die Mietflächen verteilen sich zu ca. 1.100 m² auf Hallen- und Bürofläche sowie zu ca. 2.000 m² auf befestigte Freilagerfläche. Für die Liegenschaft in der Dreieichstraße 2 konnten die Immobilienmakler von Jolas Consult & Immolox einen langfristigen Mietvertrag vermitteln. Die Immobilie wurde durch die Vermittler im Alleinauftrag betreut.

