Abriss für das Alte Haus Zoar in Mönchengladbach beginnt

Am 9. Juli hat die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) mit dem Rückbau des alten Haus Zoar am Kapuzinerplatz 12 begonnen. In Abstimmung mit dem Veranstaltungswesen der MGMG im benachbarten Haus Erholung und der Schule nebenan werden die nunmehr begonnenen Abrissarbeiten des alten Haus Zoar bis Anfang August 2018 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten sind so geplant, dass der Schulbetrieb möglichst störungsfrei weiterlaufen kann, und geplante Veranstaltungen im Haus Erholung nicht behindert werden. Mit dem Abriss des maroden Haus Zoar verschwindet ein Schandfleck im Stadtbild und macht Platz für neue Nutzungen als Hotel im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie MG+ Wachsende Stadt.