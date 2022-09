Cube Real Estate hat das Düsseldorfer Projekt Cube River 342 sowie ein Studentenwohnheim in Leverkusen an Abrdn verkauft. Das Projekt in Düsseldorf wird der Asset Manager in das Sondervermögen seines europäischen Flagschiffs „Aberdeen Pan European Residential Fund“ („ASPER“) einbringen.

Fotos: The Third



