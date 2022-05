abrdn shoppt in München für European Balanced Property Fund

Die abrdn Investments Deutschland AG erwirbt ein Geschäftshaus in München für das Portfolio des Aberdeen European Balanced Property Fund. Verkäufer des 2015 errichteten, gemischt genutzten Objekts ist Al Zayani Investments, ein Family Office aus Bahrain.

.

„Mit dem Ankauf schreiben wir unsere Strategie selektiver Zukäufe fort und erweitern das aus Deutschland verwaltete Immobilienportfolio um ein weiteres Objekt mit stabilem Cashflow und guten Wachstumsaussichten. Im derzeitig schwierigen Marktumfeld werden wir auch weiterhin gezielt die sogenannten ‚Alternatives’ beobachten. Unser globales Hotelportfolio wächst mit dem Ankauf in München auf 58 Objekte”, kommentiert Bernd Bechheim, Mitglied des Vorstands der abrdn Investments Deutschland AG.



Das viergeschossige Objekt liegt in der Kreillerstraße 200. Hauptmieter ist ein B&B-Hotel mit 135 Zimmern. Im Erdgeschoss befinden sich neben einer dm Drogerie die in München bekannte Bäckerei Wimmer und die Metzgerei Boneberger. Die Lage im dynamisch wachsenden Stadtteil Trudering-Riem an der vierspurigen Kreillerstraße/B304, nur wenige Gehminuten zur U- und S-Bahn, ist ausgesprochen verkehrsgünstig.



Die Käuferseite wurde bei der Transaktion juristisch von der Kanzlei LPA-GGV, technisch sowie für ESG von CBRE und kaufmännisch von GMA, sowie Select Hotel Advisory beraten. Der Verkäufer wurde juristisch von der Kanzlei Baker McKenzie beraten. Als Vermittler war Cushman & Wakefield tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.