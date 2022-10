abrdn macht Frankfurt zum Hub Europe

abrdn baut den Standort Frankfurt zum Hub für das Asset Management seiner Immobilien in Kontinentaleuropa aus. Neben der unmittelbaren Zuständigkeit für Deutschland, Österreich und die nordischen Länder werden weitere Funktionen für das europäische Portfolio übernommen.

.

Merle Manys, bisher bei der abrdn Investments Deutschland AG verantwortlich für die Nordics, wurde zusätzlich zum Head of Asset Management Hub Europe von abrdn befördert. Sie ist mit ihrem Team damit zusätzlich verantwortlich für die Plattform länderübergreifender Aktivitäten. Manys kann auf 16 Jahre internationaler Erfahrung in der Immobilienbranche zurückblicken und ist seit 2019 für abrdn tätig.



Das originäre Asset Management der Immobilien wird weiterhin durch die lokalen Teams von abrdn verantwortet, nah an den Nutzern und Märkten. Das europäische Portfolio umfasst 350 Immobilien aus den Segmenten Wohnen und Gewerbe in 13 Ländern mit einem Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden Euro.



abrdn setzt den bereits 2021 eingeschlagenen Weg fort und bündelt Zuständigkeiten nicht mehr nur regional, sondern auch funktional. Manys‘ Team wird zusätzlich verstärkt durch die Integration des Teams Property Data and Reporting. „Mit der Bündelung der Supervision und der gesamten Datenbasis im Geschäftsbereich europäische Immobilien machen wir sowohl die internen Entscheidungsprozesse als auch das Reporting für die Investoren schneller, effizienter und flexibler“, so Manys.



„Wie in keiner anderen Assetklasse lassen sich bei Immobilien Ertrag, Wertentwicklung sowie Nachhaltigkeitsaspekte durch aktives Management beeinflussen. Mit Merle Manys haben wir die Idealbesetzung, um die Teams bestmöglich in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Das bringt uns unserem Ziel ein gutes Stück näher: Wir möchten die schlagkräftigste europäische Immobilien-Asset-Management-Plattform werden“, hebt Bernd Bechheim, Vorstandmitglied der deutschen Gesellschaft und Head of European Asset Management und ESG hervor.



abrdn rangiert in Europa unter den größten drei und weltweit unter den größten zehn Immobilienmanagern. Die abrdn Investments Deutschland AG betreut alleine in Deutschland und Österreich rund zehn Milliarden Euro in der Struktur von Immobilienspezialfonds, Immobilienmandaten sowie geschlossenen Immobilien-Investment KGs. Bis 2025 soll das europäische Gesamtportfolio um mindestens drei Milliarden Euro wachsen.