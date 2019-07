Savills vermittelt in Hamburg, München und Langenfeld

Savills konnten in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erfolgreich vermitteln. Der Online-Versandhändler About You wird im Dezember 3.200 m² Fläche in der Hamburger Marzipanfabrik beziehen. In München konnte bereits vor einem Monat mit den amerikanischen DoTerra Enterprises ein neuer Mieter für das „Konrad“ gefunden werden. Das Marketingunternehmen mietete rund 560 m². Ein weiteres international tätiges Unternehmen, die Chart BioMedical, verlegte mit Unterstützung von Savills seinen Firmensitz von Wuppertal nach Langenfeld.

