Attraktives Mietniveau
About You bleibt den Gutenberg Höfen treu
Die Optima-Aegidius-Firmengruppe kann den Ankermieter der Gutenberg Höfe, den Online-Modehändler About You, halten. Das Unternehmen hatte sich 2021 vor allem wegen der attraktiven Lage und der flexiblen Wachstumsmöglichkeiten im Objekt für den Standort entschieden und zunächst 1.700 m² angemietet. Inzwischen belegt das Online-Unternehmen fast 4.000 m² in dem Industriedenkmal.
Neben der erfolgreichen Prolongation mit About You für das Fabrikloft konnten die leerstehenden 600 m² im 4. OG zu Sommerbeginn zudem an das deutsche AgriTech-Unternehmen Klim GmbH vermietet werden. Das rund 7.000 m² umfassende Areal zwischen Teutoburger Platz und Schwedter Straße ist somit vollständig vermietet. Die Mieten bewegen sich nach wie vor bei rund 30 Euro pro m². Dieses Mietniveau ist ein klarer Beleg für die starke Nachfrage im Teilmarkt Prenzlauer Berg, der sich seit Jahren zum absoluten Hotspot der Start-up-, Digital- und Kreativszene in der Hauptstadt entwickelt hat. Insbesondere das Umfeld der nahe gelegenen Schönhauser Allee gehört dabei zu den räumlichen Schwerpunkten. Der Bereich überzeugt durch attraktiv sanierte Gründerzeitbauten wie die Gutenberg Höfe und profitiert von der guten Anbindung.
„Es zeigt sich, dass gute Standorte und ordentliche Qualitäten auch in schwierigen Märkten gefragt sind. Wir freuen uns sehr, About You überzeugt zu haben, in den Gutenberg Höfen zu bleiben“, so Sandra Kirscht, Niederlassungsleiterin der Optima-Aegidius-Firmengruppe in Berlin.