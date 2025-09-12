About You bleibt den Gutenberg Höfen treu

Die Optima-Aegidius-Firmengruppe kann den Ankermieter der Gutenberg Höfe, den Online-Modehändler About You, halten. Das Unternehmen hatte sich 2021 vor allem wegen der attraktiven Lage und der flexiblen Wachstumsmöglichkeiten im Objekt für den Standort entschieden und zunächst 1.700 m² angemietet. Inzwischen belegt das Online-Unternehmen fast 4.000 m² in dem Industriedenkmal.

