ABM Transporte mietet Logistikfläche in Langenselbold

Die ABM Transporte & Logistik GmbH mietet einen neuen Standort im hessischen Main-Kinzig-Kreis an. Das Areal Am Seegraben 28 in Langenselbold umfasst eine Freifläche von 8.200 m² und ist mit 1.600 m² Hallenfläche sowie 200 m² Bürofläche bebaut. Der Standort nordöstlich von Hanau ist sehr gut an die BAB 66 und BAB 45 angebunden. Für die Vermittlung des langfristigen Mietvertrages zeichnen sich die Immobilienberater der Immolox GmbH verantwortlich. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor.

