Ablesespezialist Techem steht offenbar vor dem Verkauf

Vage gemunkelt wurde schon etwas länger, jetzt scheint tatsächlich ein weiterer Milliarden-Deal im Bereich der Immobilien-Dienstleister auf Schiene gesetzt zu werden: Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat der australische Finanzinvestor Macquarie den Essener Ablesespezialisten Techem ins Verkaufsregal gestellt. Er will, so die Zeitung, bis Ultimo Februar durch die beratenden Banken detaillierte Verkaufsprospekte streuen lassen und kalkuliere bis Ostern mit konkreten Angeboten. Im letzten Jahr war Konkurrent Ista, ebenfalls in der Ruhrgebietsmetropole angesiedelt, vom Private-Equity-Haus CVC für 5,8 Milliarden Euro an den chinesischen Investor Li Ka-shing verkauft worden, der unter anderem den größten Immobilien-Projektentwickler Hongkongs, die Cheung Konk Property Holding, unter seinen Fittichen hat [Ista wird für 4,5 Mrd. Euro an Asiaten verkauft].

.

Es spricht einiges dafür, dass die Transaktion zügig über die Bühne gehen wird (soll). Der Ablesemarkt, und damit die beiden Schwergewichte Ista und Techem, waren 2015 ins Visier des Bundeskartellamtes geraten. Nach umfangreicher Analyse kamen die Wettbewerbshüter im letzten Jahr zu dem Schluss, dass der Markt eine „oligopolistische Struktur“ aufweise, die zu Wettbewerbsproblemen führe. Allein Ista und Techem hielten (umsatzmäßig) 50 bis 60 Prozent des Marktes, die größten fünf Anbieter 70 bis 80 Prozent. Das Kartellamt forderte den Gesetzgeber auf, die Initiative zu ergreifen. Auch weil ein Anbieter-Wechsel durch die je spezifischen Geräte erheblich erschwert werde. Die zuständigen Behörden wollten „marktabschottendes Verhalten“ prüfen, passiert ist bislang aber noch nichts. Gleichwohl: Die Betonung liegt auf bislang.



Techem selbst rüstet seit geraumer Zeit auf, beziehungsweise um: Die Essener haben frühzeitig auf das effizientere Ablesesystem auf Funkbasis umgerüstet – und erst Anfang letzten Jahres mediale Schelte wegen des damit einhergehenden Personalabbaus bezogen. Auch Kundenkommunikation und Verwaltung sind größtenteils bereits auf digitale Strukturen umgestellt. Das Unternehmen ist, mit einem Wort, gut aufgestellt. Der Kaufpreis dürfte entsprechend sein. Nach Berechnungen der FAZ hatte CVC für Ista das 14,6 fache des operativen Gewinns vor Abschreibungen (Ebitda) als Verkaufspreis erzielt. Techem schrieb im Geschäftsjahr 2016/17 ein Ebitda von 244 Millionen Euro, bereinigt sogar von 320 Millionen Euro. Da kommen folglich mehrere Milliarden Euro auf den Verhandlungstisch.