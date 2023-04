ABG vermietet Flächen im ART155

Die ABG Real Estate Group hat in der Münchner Büroimmobilie ART155 insgesamt knapp 1.900 m² langfristig an ein deutsches Digitalunternehmen und das Hightech-Unternehmen Hithium Energy Storage Technology vermietet. Beide Mieter wollen noch im April einziehen. Savills war für Hithium vermittelnd tätig.

