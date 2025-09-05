ABG verlängert 5.500 m² Mietverträge im „34 Hammerbrook“ Hamburg

Die ABG Real Estate Group hat für das Bürogebäude „34 Hammerbrook" in Hamburg drei Mietverträge über insgesamt 5.500 m² verlängert. Vodafone, EHA und die Fernuniversität in Hagen setzen damit weiter auf das VTG Center am Nagelsweg, das der Investor seit 2022 im Bestand hat [wir berichteten].

