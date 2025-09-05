Drei Mietverträge
ABG verlängert 5.500 m² Mietverträge im „34 Hammerbrook“ Hamburg
Die ABG Real Estate Group hat für das Bürogebäude „34 Hammerbrook" in Hamburg drei Mietverträge über insgesamt 5.500 m² verlängert. Vodafone, EHA und die Fernuniversität in Hagen setzen damit weiter auf das VTG Center am Nagelsweg, das der Investor seit 2022 im Bestand hat [wir berichteten].
„Die Prolongierungen von gleich drei Verträgen durch Bestandsmieter sind ein starkes Signal des Vertrauens. Das gilt sowohl für die Qualität und Lage der Immobilie als auch für unser proaktives Engagement als Eigentümer und Asset Manager“, sagt Christian Bock, Geschäftsführer Investment- und Assetmanagement der ABG Real Estate Group.
Das VTG Center am Nagelsweg 34 verfügt über rund 22.750 m² Mietfläche und bietet flexibel teilbare Einheiten von 700 bis 2.700 m² pro Etage. Die ABG Real Estate hatte das Gebäude 2022 für rund 100 Mio. Euro von Savills IM erworben #link(115709,wir berichteten) und wird nach dem geplanten Auszug des Ankermieters ab Mitte 2026 die freigezogenen Flächen von rund 15.000 m² modernisieren und neu am Markt positionieren. Das Waggonvermietungsunternehmen VTG hatte sich 2022 für die Verlegung seines Stammsitzes auf über 11.000 m² in einen von dem ehemaligen Projektentwickler DC Development geplanten Neubau namens „New Home“ in der HafenCity entschieden [wir berichteten]. Nur zwei Jahre später platzte der Mietvertrag, unter anderem aufgrund geänderter Flächenbedürfnisse der VTG. Das Unternehmen entschied daher, seine Zentrale auf 8.900 m² in das von der Hamburger Volksbank realisierte Projekt „Fleetyard“ zu verlegen [wir berichteten]. Die Fertigstellung und damit der Startschuss für den Umzug ist für Anfang nächsten Jahres geplant.
Zur umfassenden Neugestaltung des alten VTG Stammsitzes gehört laut der ABG Real Estate die Modernisierung der technischen Ausstattung des achtgeschossigen Gebäudes, die Aufwertung der Außenflächen sowie die Integration innovativer New-Work-Konzepte. Durch die Lage direkt am Nagelsweg bietet das Ensemble eine repräsentative Adresse mit hoher Sichtbarkeit. Vier Baukörper mit begrünten Innenhöfen lassen sich zu einer adressbildenden Haus-in-Haus-Lösung entwickeln, so der Investor. Zum künftigen „34 Hammerbrook“ gehören zudem 288 Tiefgaragen- sowie 13 Außenstellplätze.