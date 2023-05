ABG unterzeichnet Vorvertrag für Neubau im Klimaschutzquartier Hilgenfeld

ABG und der Verein „Freunde für’s Leben“ haben gestern den ersten Vorvertrag für die Realisierung eines inklusiven Gebäudes mit 15 Wohnungen unterzeichnet. Auf der Basis der geschaffenen Rahmenbedingungen könnten im ersten Halbjahr 2024 die Baupläne eingereicht werden, um voraussichtlich Anfang 2026 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

