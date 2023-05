ABG und Instone setzen Spatenstich für 153 Wohnungen

Am Mittwoch setzten der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef, ABG-Geschäftsführer Frank Junker, und Sascha Querbach, Niederlassungsleiter Rhein-Main von Instone, den symbolischen Spatenstich für einen Neubau mit 153 Wohnungen in Praunheim. Auf dem Areal in der Steinbacher Hohl entstehen 153 preisgedämpfte Wohnungen vorrangig für Klinikpersonal.

