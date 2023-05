ABG und Hecker vermieten 2.250 m² im Berliner Haus

Das Joint Venture aus ABG Real Estate Group und dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH holt T-Systems ins Berliner Haus in Wolfsburg. Der zum DAX-Konzern Deutsche Telekom AG gehörende Informationstechnologie- und Digitalisierungsdienstleister mietet rund rund 2.250 m² in dem Office-Tower am Mittellandkanal an.

.