Der Informationstechnologie- und Digitalisierungsdienstleister T-Systems hat in Sichtweite zum Volkswagenwerk einen langfristigen Mietvertrag über rd. 2.250 m² Bürofläche sowie 40 Pkw-Stellplätze im Berliner Haus in Wolfsburg-Hesslingen abgeschlossen. Vermieter der Flächen am Maybachweg 5 ist ein Joint Venture aus der deutschlandweit aktiven ABG Real Estate Group und dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker

Fotos: ABG Real Estate Group/Achim Reissner



[…]