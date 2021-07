ABG und Hecker feiern Richtfest für das „Berliner Haus“ in Wolfsburg

Am 30. Juni fand das Richtfest für das „Berliner Haus" in Wolfsburg statt. In bester Lage direkt an der Berliner Brücke entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 22.000 m² bis Mitte 2022 ein landschaftsprägender rund 45 Meter hoher Office-Tower sowie ein stilvolles Design-Budget-Hotel, das bereits zum Jahresende 2020 langfristig an Premier Inn vermietet wurde [wir berichteten]. Die Whitbread PLC-Tochter wird hier ein Premium Economy Hotel betreiben, das Mitte 2022 eröffnet.

