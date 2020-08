ABG stellt Quartiersentwicklung TruLiving fertig

Die ABG Real Estate Group hat jetzt die 2017 gestartete Quartiersentwicklung TruLiving im Münchner Stadtteil Trudering fertiggestellt. Die 151 Wohnungen sind pünktlich, wie vertraglich vereinbart, an die Eigentümer übergeben worden. Alle Wohnungen waren bereits vor Rohbaufertigstellung verkauft. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 82 Mio. Euro.

.