ABG startet vorbereitende Maßnahmen im Hilgenfeld

Im Neubauquartier „Im Hilgenfeld“ am Frankfurter Berg plant die ABG Frankfurt Holding ein Wohnquartier mit rund 850 Wohnungen. Der Bebauungsplan dazu befindet sich im Verfahren. In diesem Zusammenhang werden ab dem 11. Februar 2020 vorbereitende Untersuchungen des Bodens beginnen. Zunächst werden für zwei bis vier Wochen flächendeckend die üblichen Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt, kleinere Eingriffe in den Erdboden sind zu erwarten. Im Anschluss daran wird das gesamte Areal unter Beteiligung des Frankfurter Denkmalamtes auf Bodendenkmäler untersucht. Diese gesamten Untersuchungen werden voraussichtlich einen Zeitraum von 12 Monaten in Anspruch nehmen.

