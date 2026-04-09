ABG startet Rückbau der ehemaligen KWU-Türme am Kaiserlei

Der Rückbau der ehemaligen KWU-Türme am Offenbacher Kaiserlei beginnt im Mai. Die ABG Frankfurt Holding hat den Auftrag für dieses Großprojekt an die auf Abbruch, Erdbau und Entsorgung spezialisierte Firma Becker Sanierungstechnik aus Oberhausen vergeben, die in Offenbach eine Niederlassung hat. Am 30. März wurde die für den Rückbau erforderliche Anzeige der Abbrucharbeiten bei der Stadt Offenbach gestellt. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist von vier Wochen sollen die Arbeiten Mitte Mai beginnen.

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