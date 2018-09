ABG setzt Spatenstich in Sulzbach

Heute setzten der Sulzbacher Bürgermeister Elmar Bociek und ABG Geschäftsführer Frank Junker den symbolischen Spatenstich für den Neubau einer neuen Wohnanlage Am Unisys-Park 3-5 in Sulzbach. Das Gebäudeensemble mit insgesamt 58 Mietwohnungen, dass durch die ABG Frankfurt Holding realisiert wird, umfasst in sechs Häusern 21 geförderte und 37 frei finanzierte Wohnungen. Das Investitionsvolumen liegt bei 17 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist bis April 2020 geplant.

.

„Dass eine Wohnungsbaugesellschaft wie die ABG sich in der Region engagiert, finde ich gut“, sagt der Sulzbacher Bürgermeister Elmar Bociek, auch in Sulzbach fehle es an bezahlbaren Wohnungen. Deshalb habe die Gemeinde in diesem Projekt die Belegungsrechte für 21 geförderte Wohnungen erworben. „Was ich aber vor allem begrüße ist, dass wir hier eine so große Anzahl an Wohneinheiten im Mietbereich bekommen, denn in der heutigen Zeit ist es für die Projektentwickler wesentlich einfacher nach dem Motto vorzugehen‚ bauen, verkaufen, fertig‘“, so der Bürgermeister weiter. „Dies ist wieder ein Beleg dafür, dass Wohnen eine Aufgabe der Region ist und wir sind der Gemeinde Sulzbach dankbar dafür, dass Sie das Projekt unterstützt und fördert“ sagte ABG Geschäftsführer Frank Junker bei dem Spatenstich. Er freue sich, dass dieses Projekt jetzt nach einer längeren Vorgeschichte realisiert werden kann.



Der Sulzbacher Gemeinderat hat das Grundstück umgewidmet, um an diesem ehemaligen Gewerbestandort an der Landesstraße Wohnungsbau zu ermöglichen. Auch über die Gestaltung der drei bis viergeschossigen Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Areal mit Einfamilienhäusern wurde in Sulzbach lange diskutiert.