ABG schiebt Berliner Haus-Projekt an

Die Baugenehmigung für die Büro- und Hotelprojektentwicklung „Berliner Haus“ liegt schon seit Ende 2017 vor, aber getan hatte sich auf dem Projektareal an der Berliner Brücke trotz angekündigten Baustart für 2018 all die Monate nichts. Jetzt kommt mit dem Einstieg der ABG Real Estate Group Bewegung in das Wolfsburger Großprojekt, das nach ursprünglichen Planungen schon 2019 fertiggestellt sein sollte. Der Münchner Investor wird das Projekt gemeinsam mit der Hecker GmbH entwickeln und ist hierfür in ein Joint Venture bei der Projektgesellschaft Berliner Haus GmbH & Co. KG in Wolfsburg eingetreten. „Als neuer Baustein wird das Berliner Haus das Umfeld sowohl inhaltlich als auch gestalterisch wesentlich prägen. Ich freue mich, dass nun der Baubeginn endlich erfolgt“, freut sich Kai-Uwe Hirschheide, Stadtbaurat der Stadt Wolfsburg, über den Fortgang des Projekts.

Die Projektgesellschaft hatte das Grundstück An der Vorburg / Maybachweg mit einer Gesamtfläche von etwas mehr als 22.000 m² in 2018 erworben. Geplant sind auf dem Areal bis 2022 ein Bürogebäude mit 12 Vollgeschossen und rund 6.500 m² Mietfläche sowie ein Hotel mit 7 Geschossen und 260 Zimmern mit rund 8.000 m² Mietflächen und zusammen 190 Stellplätzen. Als Hotelmieter steht bereits Ninety Nine Hotels fest. Die Tochter der Centro Hotel Group wird 260 Zimmer auf einer Fläche von rund 8.000 m² betreiben. „Das Berliner Haus Projekt hat sich die letzten Jahre stetig weiterentwickelt, wozu unser Joint-Venture Partner ABG maßgeblich beigetragen hat. Wolfsburg kann sich darüber freuen, neben den Designer Outlets bald eines der ersten Designer-Budget-Hotels am Platz zu haben!“, so Prof. Falk Hecker, Geschäftsführer der Hecker GmbH.



Das Grundstück befindet sich im Zentrum von Wolfsburg und hat eine gute Anbindung an die wichtigsten Anlaufpunkte der Stadt. Der Hauptbahnhof ist fußläufig in rund 750m entfernt, die nächste Bushaltestelle nur 300m. Das VW-Werk, die Autostadt sowie die umliegenden Zielpunkte und Attraktionen sind über die Berliner Brücke und die Stadtbrücke zu Fuß schnell erreichbar. Auch der Nordkopf und die Porschestraße, das Stadtzentrum Wolfsburgs, sind ebenfalls binnen weniger Gehminuten zu erreichen.



Den Baustart haben die beiden Partner für Februar angekündigt. Die Vermarktung soll im Laufe dieses Jahres starten. Auf Basis der bisherigen Entwicklung des Unternehmens verantwortet die ABG Real Estate Group die Fortführung der Konzeption des Vorhabens, insbesondere die Baurealisierung, die Vermietung der Büroflächen sowie die Vermarktung. Die Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet.