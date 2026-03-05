ABG Real Estate übernimmt 1,1-Milliarden-Euro-Portfolio

Prominente Hochhäuser und ein Berliner Medienstandort wechseln ins Management von ABG Real Estate: Das Unternehmen übernimmt das Assetmanagement für vier bekannte Immobilien in Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen stärkt damit sein Geschäftsfeld Investment- und Assetmanagement Services für institutionelle Kunden und steigert die Assets under Management auf rund 4 Milliarden Euro. Eigentümer des übertragenen Portfolios ist ein Klub berufsständischer Versorgungswerke, der dieses gemeinschaftlich hält.

.

Bei den vier Objekten handelt es sich um so bekannte Immobilien wie den Garden Tower, das Eurotheum und das Japan Center im CBD von Frankfurt sowie das Pressehaus am Alexanderplatz in Berlin. Insgesamt umfassen die Immobilien des Portfolios rund 115.000 m² Mietfläche. Darin enthalten sind sowohl Büro- als auch Hotel- und Gastronomieflächen. Zu den Mietern gehören renommierte Unternehmen wie Société Générale, Intesa Sanpaolo, die Europäische Zentralbank in Frankfurt sowie der Berliner Verlag und The Office Group in der deutschen Hauptstadt.