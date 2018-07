ABG legt Grundstein für Truliving

Der Grundstein für das Wohnbauprojekt Truliving der ABG-Unternehmensgruppe an der Wasserburger Landstraße in München-Trudering ist gelegt. Bei der feierlichen Zeremonie am vergangenen Mittwoch griffen Münchens Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk, Robert Neuberger, Geschäftsführender Gesellschafter von Maier.Neuberger.Architekten, Heico Zirkel, Geschäftsführer der Gustav Epple Bauunternehmung GmbH, sowie als Bauherrenvertreterin der ABG-Unternehmensgruppe Geschäftsführerin Angelika Remmert-Stuckmann selbst zur Kelle. Die Gesamtfertigstellung des Projekts ist für Ende 2020 geplant. Der Vertrieb der insgesamt 151 Wohnungen – davon 16 als Eigenwohnraum geförderte und 30 einkommensgeförderte Wohnungen (EOF) – hat bereits begonnen.

.

Mit dem Truliving entwickelt die ABG-Unternehmensgruppe ein Wohnensemble auf einer der letzten unbebauten Flächen zwischen Trudering-Zentrum und den bebauten Flächen südlich der Wasserburger Landstraße. Die Architektur der Gebäude ist geprägt von Versprüngen. Insgesamt teilen sich die rund 15.600 m² Geschossfläche auf 151 Eineinhalb- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen auf. Im Außenbereich sehen die Planungen eine rund 3.500 m² große, öffentliche Grünfläche vor, die sich nördlich an die Wohnbebauung anschließt. Das ehemals nur privat zugängliche Grundstück wird damit künftig zum Bindeglied zwischen Quartierszentrum und Bürgerzentrum. Neben zahlreichen Fahrradstellplätzen entstehen eine Tiefgarage mit 143 Pkw-Parkplätzen sowie zwei oberirdische Carsharing-Stellplätze.



Erst vor Kurzem hatte die ABG-Unternehmensgruppe mit den „Park Cubes“ eines ihrer weiteren Wohnungsbauvorhaben in München fertiggestellt. Insgesamt entstanden mit dem Projekt 63 Eigentumswohnungen in Schwabing. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit in der Landeshauptstadt das Stadtquartier „Living Isar“ auf dem ehemaligen Osram-Gelände in Untergiesing. Auf etwa 32.000 m² planen die Projektpartner ein neues Quartier mit Wohnungen, Kitas und Gewerbeeinheiten.