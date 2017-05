ABG legt Grundstein für das Projekt Konrad

Konrad

Heute legten Dr. Walter Wübben, Dr. Rainer Sticken, beide Geschäftsführende Gesellschafter der ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbH & Co. KG, gemeinsam mit Hamburgs Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter und dem Architekten Holger Jädicke, von Störmer Murphy and Partners GbR sowie Klaus D. Kluth, Partner des Hotelbetreibers Bierwirth & Kluth, den Grundstein für das Bauvorhaben Konrad an der Adenauerallee 52-58.

.

Gegenüber der Siemens Zentrale im aufstrebenden Stadtteil St. Georg entstehen unter dem geschichtsträchtigen Namen Konrad (der Vorname des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, der auch Namensgeber für die breite Einfallstraße aus dem Hamburger Osten in die Innenstadt ist) zwei große Baukörper. Ein Wohnturm mit 113 Wohnungen wird 57m in die Höhe ragen und den Nutzern in den oberen Etagen einen Panoramablick über die Innenstadt bis zu Alster und Elbe ermöglichen. Die Wohnungen mit 1-4 Zimmern und Größen von 30-150 m² werden modern ausgestattet und über Balkone und Dachterrassen verfügen.



Städtebaulich wird durch das in jeder Hinsicht ambitioniert geplante Ensemble die Lücke zwischen Lindenstraße und Böckmannstraße geschlossen. ABG-­‐Gesellschafter Dr. Rainer Sticken ist von Standort und Bauvorhaben absolut überzeugt: „St. Georg wird schon seit geraumer Zeit mehr und mehr als multikulturelles Trendviertel wahrgenommen. Das ganze Quartier erlebt bereits seit einigen Jahren eine dynamische Aufwertung und erfährt kontinuierlichen Zuzug. Parallel zeichnet es sich durch sein wachsendes Angebot an hochwertigen Büroräumen, Handelsflächen, Gastronomie, Kultur-­ und Bildungseinrichtungen aus. Ein Engagement in einer Investitionshöhe, die genau diese Entwicklung widerspiegelt, erschien uns daher eine logische unternehmerische Konsequenz zu sein.“



Angrenzend erstreckt sich längs der Adenauerallee das neue Hotel Courtyard by Marriott Hamburg City mit 277 Zimmern. Das Hotel der 4 Sterne Kategorie lässt sich fußläufig in 5 Minuten vom Hauptbahnhof erreichen undverspricht mit der guten Lage und Verkehrsanbindung schon jetzt eine hohe Auslastung. „Dieses kreative und zum Lokalkolorit St. Georgs passende Konzept sowie das großzügige Raum- und Flächenangebot des Hotels machen es sowohl für Geschäfts- als auch für Freizeitreisende interessant. Hinzukommen die Citynähe mit kurzen Entfernungen zu Hauptbahnhof und Alster wie auch die zentrale Lage mitten in einem prosperierenden Stadtviertel, das gerade einen positiven Imagewechsel vollendet“, resümiert Klaus Kluth, Geschäftsführer der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH.