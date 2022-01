ABG gewinnt im VoltAir Berlin auf 10.000 m² neue Mieter

Der Fertigstellungstermin des VoltAir Berlin rückt näher und die ersten Mieter haben mit der ABG und ihrem Joint-Venture-Partner Felix Gädeke Mietverträge über rund 10.000 m² unterzeichnet. In dem Multi-Tenant-Gebäude werden Mitte des Jahres Seven Senders, BIT Capital und TomTom Stellung beziehen.

