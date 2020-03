ABG Frankfurt plant Beratungszentrum auf ehemaligen Rodenstock-Gelände

Die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding hat auf dem ehemaligen Rodenstock-Standort in Preungesheim langfristig Flächen zur Einrichtung eines Beratungszentrums angemietet. Dieser Vertragsabschluss erfolgt im Rahmen der Konsolidierung und Neustrukturierung des bestehenden Service Centers Nord der ABG Holding.

