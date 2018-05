ABG Frankfurt Holding setzt Spatenstich für Entrée in das Europaviertel in Frankfurt

Auf dem ehemaligen Telenorma-Areal am Güterplatz haben die Bauarbeiten für das neue Entrée in das Europaviertel begonnen. Das 13.700 m² große Grundstück, das seit rund 25 Jahren brach liegt, wird jetzt mit 259 Mietwohnungen, einem Hotel- und Büroturm und einem Wohnhochhaus mit 263 Eigentumswohnungen sowie einem großen Supermarkt, einer Kindertagesstätte und einer zweigeschossigen Tiefgarage bebaut. Am 29. Mai setzten die Investoren ABG Frankfurt Holding, Groß & Partner sowie gsp Städtebau gemeinsam mit dem Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef den ersten Spatenstich für dieses städtebaulich bedeutende Großprojekt.

