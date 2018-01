ABG feiert Richtfest im „Wohnpark Lyoner Straße“

Beim Neubau der ABG Frankfurt Holding in der Lyoner Straße in Niederrad sind die Rohbauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Heute haben der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Vorsitzende der Geschäftsführung der ABG Frank Junker gemeinsam mit den Projektpartnern und den Mitarbeitern der an dem Bau beteiligten Unternehmen das Richtfest für die beiden Wohngebäude mit insgesamt 118 Mietwohnungen gefeiert. Die neuen Mieter sollen ab Februar 2019 in

der Lyoner Straße 54-46 einziehen können.

.

„Die ehemalige Bürostadt entwickelt sich mit diesem Neubau wieder ein großes Stück weiter zum ‚Lyoner Quartier‘ und wird damit dem neuen Namen dieses Frankfurter Stadtviertels gerecht“ sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann beim Richtfest. „Über die Hälfte der 118 Wohnungen, in die hier schon bald die neuen Bewohner einziehen können, werden im Mittelstandsprogramm der Stadt gefördert und sind damit auch für Mieter mit kleinerem Geldbeutel bezahlbar“ so Feldmann weiter, „damit wird die ABG hier ihrem Motto ‚Wohnen für alle‘ in besonderer Weise gerecht“.



Der „Wohnpark Lyoner Straße“ ist das mittlerweile vierte Wohnungsbauprojekt des städtischen Wohnungsunternehmens in der ehemaligen Bürostadt. Die beiden in Passivhausbauweise errichteten Gebäude mit jeweils acht Stockwerken bieten Wohnungen von zwei bis fünf Zimmern. Alle Wohnungen sind barrierefrei erschlossen und mit Balkon, Mietergärten oder Dachterrassen ausgestattet. 19 Wohnungen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nutzbar. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt eine Kindertagesstätte, damit sind die Wohnungen auch für junge Familien attraktiv.



Zwischen den beiden Neubauten werden großzügige Grünanlagen mit direkten Zugang zum Frankfurter Stadtwald und einem Kinderspielplatz angelegt. Haltestellen der S-Bahn, sowie von Bus und Straßenbahn sind für die künftigen Mieterinnen und Mieter in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar, damit ist der Standort sehr gut an ÖPNV angebunden. Die Tiefgarage in dem Neubau ist für 101 Stellplätze ausgelegt, von denen fünf mit einer Ladestation für Elektroautos ausgerüstet sind. Außerdem werden für Radfahrer im Außenbereich 140 überdachte und in der Tiefgarage weitere 97 Fahrradabstellplätze geschaffen. Das Carsharing-Unternehmen „book-n-drive“, an dem die ABG beteiligt ist, wird in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Neubau mehrere Mietfahrzeuge anbieten.