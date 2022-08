ABG erwirbt Sky Eschborn für 113 Mio. von Cilon

Die ABG Capital hat für einen Club von institutionellen Investoren die hochmoderne Büroimmobilie Sky Eschborn vom Projektentwickler Cilon erworben. Das zentral in der Frankfurter Straße 60-68 gelegene Sky ist Standort mehrerer renommierter international tätiger Unternehmen aus verschiedenen Branchen und umfasst zudem gastronomische Angebote. Die Immobilie ist vollständig langfristig vermietet. Der Standort Eschborn entwickelt sich sehr dynamisch und verzeichnet zahlreiche Weltmarktführer unter den ansässigen Unternehmen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 113 Mio. Euro.

