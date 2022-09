Das Land Hessen unterstützt die ABG Frankfurt Holding GmbH mit einem Darlehen von ca. 9,7 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 3,9 Mio. Euro beim Bau von 64 Sozialwohnungen in der Ferdinand-Happ-Straße. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Freitag in Wiesbaden mit.

[…]